Rogoredo, si Salvini chi può

«dacci una mano» a smantellare il boschetto della droga di Rogoredo. Il sindaco Giuseppe Sala chiama il ministro dell'Interno Matteo Salvini per chiedergli «un presidio fisso della polizia» nel market a cielo aperto dell'eroina più famoso di Milano e frequentato da almeno mille tossicodipendenti al giorno provenienti dall'intero nord Italia. «Oggi la polizia fa un giro e rimane un'ora. Ma se non ci sono 40 uomini in più che possono stare lì in modo fisso gli spacciatori se ne vanno e poi tornano». E aggiunge: «Con Salvini ci parlo, lo conosco da tanti anni e gli sto dicendo di trovare delle formule per collaborare in modo concreto su aree particolari. Dimostriamo che al di là delle differenze si può lavorare insieme».La guerra aperta al bosco è stata proclamata a luglio con tre blitz a distanza ravvicinata. Ma la situazione è sempre tornata come prima, perché nella piazza di Rogoredo, poco distante dalla stazione ferroviaria, la droga costa così poco che tutti possono permettersela. Una microdose di eroina è venduta a 5, 10 euro. Anche Fs si è mobilitata alzando, a inizio ottobre, il muro anti-droga di 4 metri lungo i binari. La costruzione di cemento armato blocca i pusher, che entrano nel boschetto con fatica. «Ma il via vai di disperati non è cessato», denunciano i residenti del quartieri.La proposta di Sala scatena i commenti del centrodestra, in primis della Lega con il capogruppo in Comune Alessandro Morelli a rimarcare: «Salvini sta inviando poliziotti in tutta Italia. Sala vuole caricare le responsabilità chiedendo 40 agenti che non risolvono il problema di Rogoredo, ma lo sposterebbero in un altro punto. Prima deve lui, come sindaco, fare la propria parte, installando telecamere, predisponendo servizi con gli operatori del Sert e chiedendo un presidio medico alla Regione, ben disponibile».