Rogoredo, offre droga agli agenti in borghese

Un marocchino di 18 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla polizia per spaccio all'interno del cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo.

Gli agenti della Polizia ferroviaria, impegnati in un servizio di controllo nella stazione di Rogoredo, sono intervenuti dopo aver notato il viavai da uno degli ingressi dell'area verde che da anni è il punto di riferimento per lo spaccio e che neppure decine di operazioni antidroga sono riuscite a stroncare.

I poliziotti in borghese hanno seguito i clienti e poco dopo, lungo il sentiero segnato da rifiuti e siringhe, il 18enne gli ha proposto di comprare una dose. Il marocchino giovane è stato subito ammanettato. In tasca aveva 25 grammi di eroina e alcuni grammi di cocaina.

«Al boschetto della droga servono recinzioni e telecamere» sostiene il consigliere comunale di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. «La città è assediata dalla droga. Ormai bisogna mettersi l'animo in pace: le piste di mountain bike, gli eventi musicali e le passeggiate di Sala col prefetto non sono servite a niente, come anche il fornire ai tossicodipendenti siringhe nuove. Siamo alla stessa identica situazione di due anni fa. L'unico modo per mettere fine a degrado e spaccio nella zona sono le telecamere a raggi infrarossi, le recinzioni e presidi delle forze dell'ordine».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

