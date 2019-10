Rogoredo bank: sacchi di monete nel bosco

Rogoredo, piaga difficile da estirpare, nonostante l'attenzione crescente delle istituzioni. Resta una delle piazze di spaccio più attive e intense della Lombardia.

I blitz, le indagini e gli arresti degli ultimi anni non riescono a debellare la vendita, i tossici continuano a fare la fila per comprare la dose. In alcuni momenti del giorno sembra di passare davanti a un ufficio postale quando arrivano le pensioni. Da circa un mese gli investigatori della Polfer avevano individuato due dei pusher più importanti della zona, entrambi marocchini di 22 e 26 anni. Erano loro a gestire il flusso quotidiano di clienti, la cui età si sta abbassando sempre di più. I tanti appostamenti, anche con agenti sotto copertura camuffati da drogati, hanno dato i frutti mercoledì mattina: i due sono stati visti uscire da un punto della boscaglia in via Rogoredo per raggiungere un bar dove erano soliti fare colazione. I poliziotti hanno visto che nascondevano dosi in un cespuglio (14 grammi di cocaina e 18 di eroina) e dopo averle recuperate e aver bloccato gli spacciatori, hanno percorso la via a ritroso. Alcuni metri dopo sono spuntati davanti a una cascina abbandonata che fungeva da deposito della droga, una base per i nordafricani che era distante dal punto di spaccio per evitare di essere visibile.

Sotto un blocco di mattoni c'erano un chilo e 370 grammi di eroina, una pistola scacciacani senza tappo rosso e circa cinquemila euro in contanti. Di questi, ben 1761 euro erano in monetine da venti a due euro, tutte divise in sacchetti di plastica per mantenere il conto. Non è un dettaglio da poco: è la conferma del prezzo delle dosi, vendute a volte anche a due euro. Per quella cifra si compra un punto o uno schizzo, ovvero la quantità minima per un tossico per andare avanti ancora un po'.(S.Gar.)

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

