Rogo Tribunale, la chiave in un monitor

Gli investigatori ne sono piuttosto certi: ci sarebbe un banale cortocircuito di un pannello elettrico alla base del rogo scoppiato nella tarda serata di venerdì al settimo e ultimo piano del Palazzo di Giustizia, che ha distrutto la cancelleria centrale con gli atti del giudice per le indagini preliminari e l'archivio.

Secondo i primi accertamenti, l'ultima ronda da parte dell'addetto alla sicurezza è stata fatta intorno alle 22,30, quindi circa mezz'ora prima del presunto cortocircuito che avrebbe scatenato le fiamme. Tutto era in ordine. Qualcosa invece è successo alle 22,55: in quel momento il monitor dedicato alle immagini delle telecamere del settimo piano si è oscurato per qualche secondo. Un elemento che rafforza l'ipotesi del corto circuito, che avrebbe provocato un calo di tensione registrato dal monitor diventato nero all'improvviso. Sono in tutto una trentina le telecamere posizionate al settimo piano del Tribunale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA