Rogo nel palazzo, mille in strada

Attimi di paura in via Turati per un incendio sul tetto di un palazzo, che ha provocato alte colonne di fumo nella centralissima via, a due passi da piazza Cavour.

Ieri verso le 11.30 ha preso fuoco un climatizzatore sul tetto di un palazzo di largo Donegani al 2. Subito si sono alzate alte e nere colonne di fumo; il timore che il fuoco si espandesse ha fatto decidere ai pompieri, arrivati sul posto dopo pochi minuti, di far evacuare i dipendenti dei due palazzi adiacenti, largo Donegani 2 e via Turati 18. Risultato più di mille persone per strada e via bloccata per oltre un'ora. Sono state anche molte le segnalazioni, sui social, del fumo nero che si era alzato e che si vedeva in tutto il centro.

All'inizio si supponeva, appunto, che il fuoco fosse divampato nell'edificio di via Turati 18, dove si trovano tra l'altro le sedi delle maison di moda Loro Piana e Valentino. Poi si è appurato che l'incendio invece proveniva dal tetto del palazzo di via Donegani. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito, alimentate dalla guaina bituminosa del tetto del palazzo. Il lavoro di spegnimento è durato fino alle 14 circa, quando le persone hanno potuto rientrare nei propri uffici e la strada è stata riaperta.(G.Pos.)

