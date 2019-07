Rogo nel deposito dei rifiuti speciali

Salvatore Garzillo

Gomma, plastica, legna. Nel rogo della ditta di smaltimento e trattamento rifiuti EffeC2 di Settimo Milanese è andato distrutto un cumulo di scarti ma, secondo i primi accertamenti, le fiamme non hanno raggiunto la parte più delicata dello stabilimento: quella dei materiali pericolosi e speciali, polveri derivate dal «processamento di scarti industriali» impacchettati in un'altra ala dell'edificio.

L'allarme scatta alle prime luci dell'alba. In via Sabin 28 arrivano una decina di mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri, tecnici dell'Arpa e responsabili della struttura. La quantità di schiuma contenitiva trasforma l'ingresso in un paesaggio irreale, come fosse innevato. È ancora presto per determinare le cause del rogo, dovrà essere la perizia a confermare le perplessità degli investigatori che mantengono altissima l'attenzione dopo l'incendio doloso dell'impianto di stoccaggio di via Chiasserini di ottobre.

Così come alla Bovisasca, anche a Settimo Milanese si è sollevata una densa nube di fumo nero visibile anche dalla tangenziale ovest. Quanto abbia alzato i livelli di inquinamento nell'area potrà stabilirlo solo l'analisi dell'Arpa che ha comunque escluso un vero pericolo. I tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente hanno ricevuto immediata collaborazione dai titolari della EffeC2, i quali hanno fornito tutta la documentazione relativa all'attività e mostrato che la ditta risulta in regola e autorizzata. Il comune di Settimo ha confermato la correttezza della produzione con una nota ufficiale. E proprio ieri era prevista (e si è svolta) la seduta della Commissione regionale Antimafia, durante la quale la consigliera regionale del M5S, Monica Forte, ha presentato in aula la Relazione sull'indagine conoscitiva relativa a stoccaggio e traffico illecito di rifiuti. Una «diffusione capillare» del fenomeno incendi agli impianti di rifiuti, «confermata dalla Commissione parlamentare di inchiesta che, dall'estate del 2015 alla primavera del 2017, ha contato ben nove incendi fotocopia a impianti di trattamento dei rifiuti nella sola provincia di Milano», ha aggiunto Forte e «considerando l'intera regione il conto sale a 30». L'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, rassicura: «Quello di EffeC2 è un episodio critico, ma che non giustifica una lettura che vede la Lombardia come nuova terra dei fuochi».

