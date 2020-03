Rogo nel deposito dei bus di Autoguidovie

Un violento incendio è scoppiato poco prima della mezzanotte di sabato in via Marignano, nel deposito dei bus di Autoguidovie, azienda che si occupa di trasporti extraurbani. Cinque autobus sono stati completamente distrutti dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi e lavorando ai manicotti hanno domato il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Non è ancora chiaro se l'incendio abbia un'origine dolosa o accidentale. Le indagini sono coordinate dal commissariato Mecenate, che si servirà anche delle immagini delle telecamere di sicurezza per scoprire come sia divampato l'incendio. Si tratta del secondo rogo nel giro di due anni nel deposito di via Marignano: nell'agosto del 2018 un altro incendio, probabilmente di origine dolosa, si era sviluppato sempre nel deposito di via Marignano, coinvolgendo alcuni mezzi.

L'azienda era stata coinvolta in un noto fatto di cronaca nel marzo dello scorso anno: il sequestro da parte di un autista di origini senegalesi di 51 bambini, partiti da Crema, sulla strada provinciale 415 all'altezza di San Donato Milanese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

