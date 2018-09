Rogo nel campo rom, torna la polemica

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòLe fiamme e il fumo, martedì sera, poco dopo le 22, hanno invaso il campo rom di via Bonfadini. Il rogo non ha provocato danni ingenti, né feriti, ma è servito per far divampare nuovamente le polemiche sulla situazione di degrado degli insediamenti a Rogoredo, uno autorizzato al civico 39 e uno irregolare al 28, che si presentano come una polveriera per motivi di sicurezza e problemi di igienici-sanitari. Sono i primi che, secondo quanto aveva dichiarato a giugno il sindaco Giuseppe Sala, sarebbero stati smantellati o per lo meno presidiati. Fatto sta, che sono sempre terra di nessuno. Così come dimostra l'incendio appiccato dagli stessi rom per bruciare i rifiuti e magari far sparire del materiale scomodo: avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche anche per gli abitanti della zona se non avessero chiamato immediatamente i vigili del fuoco che hanno domato l'alta colonna di fuoco. I residenti dalle loro finestre hanno filmato l'accaduto per poi diffondere il video sul web.Una superficie di 7500 metri quadrati con casupole, baracche, ma anche case abusive in cemento che ospitano complessivamente circa 245 persone, oltre a quelle di passaggio: 180 censite dai vigili in quello regolare, 65 in quello fuorilegge. Il presidente del Municipio 4, il leghista Paolo Guido Bassi punta il dito contro le politiche del Comune sul fronte rom. «L'area di via Bonfadini è epicentro di un degrado indegno per Milano attacca - credo sia il caso di accendere una volta per tutte i riflettori su quanto succede. La vicinanza dei mercatini di viale Puglie, le tende e le baracche abusive che sono sorte nei pressi, la stanno trasformando in una polveriera». «Roba da Terra dei Fuochi» è il commento dei vertici cittadini della Lega.riproduzione riservata ®