Rogo in un palazzo sfollate 15 famiglie

Notte da incubo per quindici famiglie di Cassano d'Adda a causa del principio di incendio scoppiato in un palazzo al civico 20 di via Verdi. La tromba delle scale e gli appartamenti si sono riempiti di fumo e i vigili del fuoco, arrivati in forze con autoscale e autobotti da Treviglio, Dalmine, Gorgonzola e Monza, hanno disposto in via precauzionale l'allontanamento di tutti gli inquilini.

I pompieri hanno domato sul nascere l'incendio, che sarebbe partito dalle cantine a causa di una scintilla o un corto circuito. I carabinieri del Comando di Cassano d'Adda hanno avviato un'indagine per chiarire le cause del rogo, per via di alcune segnalazioni circa movimenti sospetti di spacciatori proprio nelle cantine in cui è scoppiato il principio di incendio.

Le 15 famiglie allontanate dai pompieri sono potute rientrare nelle loro case solo alle quattro del mattino.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

