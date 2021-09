Rogo, gli sfollati a vedere i primi alloggi

Il futuro è ancora incerto. Ma il Comune ha posto il primo punto fermo sul tema alloggi per gli sfollati del grattacielo Torre dei Moro di via Antonini, bruciato nel maxi-rogo di domenica scorsa. Oggi le famiglie potranno andare a vedere i primi 80 alloggi disponili subito, dopo una prima ricognizione effettuata da Palazzo Marino; diventeranno poi in tutto 200, che però saranno liberi da febbraio. «Sono appartamenti Ers con un contratto di affitto del 30-40% in meno dello standard - aveva spiegato il sindaco Giuseppe Sala all'incontro con il comitato degli sfollati - Poi, va analizzata la situazione famiglia per famiglia.

I 200 appartamenti sono vicini a dove sorge la torre». Per ora all'Hotel Quark (a un prezzo giornaliero scontato) si sono concentrati tutti gli sfollati: attualmente ci sono 58 adulti e 14 bambini. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

