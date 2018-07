Rogo al Beccaria, necessari agenti da altre carceri per soccorrere gli intossicati

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoIl personale scarseggia e così anche accompagnare i feriti in ospedale diventa un problema. È stata una serata da dimenticare, quella di sabato al carcere minorile Beccaria, dopo che alcuni ragazzi hanno dato alle fiamme per protesta lenzuola e materassi in una cella al secondo piano. Detenuti portati in fretta e furia nel cortile, una decina di intossicati tra i ragazzi e gli agenti. Ma, complici anche i turni ridotti della giornata prefestiva che aggravano la cronica carenza di organico, non c'era abbastanza personale per accompagnare tutti in ospedale: il regolamento prevede infatti che ogni detenuto sia scortato da due uomini.A quel punto è stata presa una decisione drastica: dal minorile hanno chiesto supporto al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, che ha mandato rinforzi prendendoli tra gli agenti che si occupano dei detenuti maggiorenni. Ovvero tutto un altro mondo. Il rogo è scoppiato alle 18, ma solo alle 22 tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. «In 20 anni di lavoro nella Penitenziaria non avevo mai visto succedere un cosa del genere» conferma Rino Raguso, vice segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp.Alla fine tutto è andato bene: dopo essere stati tenuti in osservazione per 12 ore al San Carlo, sono stati dimessi i 5 detenuti e i 4 agenti rimasti intossicati. Ma sovraffollamento e carenza di personale restano questioni irrisolte.