Roda, presidente Fisi: «Sofia e Dominik sono le due nostre punte mondiali»

«Milano-Cortina 2026 sembra lontana, ma è già dietro l'angolo. Per noi è una grande responsabilità. Dovremo avere successo in termini di infrastrutture, ma anche di risultati». Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda, a margine della presentazione delle partnership di RTL 102.5 con la stessa Fisi (per la promozione di tutte e 15 le discipline federali) e con la campionessa olimpica di discesa Sofia Goggia. Che domani sarà in pista a Soelden nel gigante che aprirà la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. Tra le azzurre occhio soprattutto a Federica Brignone, prima nel 2015 e seconda nel 2018 sul ghiacciaio austriaco.

Domenica toccherà al gigante uomini, nel quale si cimenterà Dominik Paris, oro iridato in superG a febbraio a Are (Svezia) e vittorioso 7 volte nella scorsa Coppa del Mondo tra discesa e superG. «Goggia e Paris possono fare un pensiero, anche in prospettiva, alla coppa assoluta», ha aggiunto Roda. Tra le donne la superfavorita resta la statunitense Mikaela Shiffrin, mentre lo scenario al maschile è più incerto dopo il ritiro del cannibale austriaco Marcel Hirscher.

Cortina ospiterà le finali di Coppa del Mondo di sci alpino dal 18 al 22 marzo 2020. Kermesse che, in Italia, sarà preceduta dai Mondiali di biathlon nel tempio di Anterselva, dal 12 al 23 febbraio, nei quali saranno attesissime in particolare Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. «Abbiamo atleti di valore in tutte le discipline. E stanno crescendo tanti giovani», ha osservato ancora Roda.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

