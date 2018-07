Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rock tutto italiano, lo si chiami metal oppure hard, quello dei Lacuna Coil in arrivo domani al Rugby Sound Festival. La formazione dei due cantanti Cristina Scabbia e Andrea Ferro, è attesa per domani a Legnano per un live dedicato a una lunga carriera di successi soprattutto all'estero, oltre che all'ultimo lavoro in studio, Delirium. «Non ci siamo mai considerati un gruppo italiano all'estero - ha detto Cristina Scabbia, reduce dall'esperienza da giudice a The Voice of Italy - e le prime volte che suonavamo negli Stati Uniti pensavano tutti che venissimo dal New Jersey. La nostra italianità ci ha invece aiutato ad andare d'accordo anche con gli artisti americani dai caratteri più difficili».L'album più recente, per i Lacuna Coil, è stato anche quello successivo a un cambio di formazione. «Ci sentiamo ogni volta come se fossimo al primo album - hanno detto dalla band - perché ci siamo sempre rinnovati nei suoni e non abbiamo mai pensato di rifare le stesse cose». Ad aprire il concerto i Rezophonic di Mario Riso, il progetto rock benefico di cui fanno parte anche i Lacuna Coil. (C.Man.)