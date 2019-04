Rock e jazz, note d'autore

Olga Battaglia

Se non lo certificasse l'anagrafe, davvero si faticherebbe a credere che il 2 aprile Umberto Orsini ha compiuto 85 anni. Non parliamo solo di stile, fascino ed eleganza, del passo elastico, della voce ammaliante. A colpire è soprattutto la curiosità che, dall'alto della sua carriera smisurata, lo spinge a esplorare, sperimentare.

Con questo spirito ha chiesto ad Alessandro Serra, regista poco più che quarantenne, gran talento cresciuto nel teatro di ricerca, di dirigere per lui Il costruttore Solness, dramma tra i meno noti di Henrik Ibsen che qui dipana da par suo i grandi temi della colpa, dell'eros e della morte. Lo spettacolo da questa sera è di scena al Piccolo Teatro Grassi, meritevolmente fino a maggio. «È la storia di tanti assassinii», spiega Umberto Orsini. «Giovani che uccidono i vecchi spingendoli ad essere giovani e vecchi che uccidono se stessi nel tentativo di raggiungere l'impossibile ardore giovanile. Una storia segnata da uno spregiudicato esercizio del potere. Cercavo un regista di grandi capacità visionarie per metterla in scena». La storia è quella di Solness che dal niente è diventato il più importante costruttore edile del paese. È arrivato in cima, ma ha fondato il suo successo sull'infelicità della moglie e della famiglia. L'arrivo della misteriosa Hilde, poco più che ventenne (Lucia Lavia) e con una proposta conturbante, lo mette di fronte alla propria vecchiaia e al desiderio fatale di sfidarla. Inutile dirlo, finirà con lo schiantarsi.

