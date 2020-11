Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, i dottori di base sono infuriati. Com'è la situazione?

«Siamo alle tragicomiche. Cosa posso dire se non io speriamo che me la cavo. Ad oggi sono arrivate circa 90 dosi. Il 18 era la data attesa per ordinare le altre dedicate agli over 65: invece dobbiamo ancora attendere e non sappiamo più cosa rispondere ai mutuati. È imbarazzante».

Deluso o arrabbiato?

«Deluso. Non voglio credere che sia fallito l'obiettivo dell'immunizzazione di massa. Sarebbe un disastro. Però abbiamo perso l'occasione di sfruttare la propensione della popolazione, spinta dal Covid, a vaccinarsi. Un vero peccato».

C'è ancora tempo perché la vaccinazione sia efficace?

«Vale la pena vaccinarsi fino la prima settimana di dicembre, perché il picco dell'influenza è solitamente fra fine dicembre e inizio gennaio».

Se si andasse oltre?

«Non voglio immaginare il caos dei pazienti che si rivolgono a noi e nel caso peggiore ai pronto soccorso per le complicanze dell'influenza. Difficilissimo distinguere tempestivamente il Covid dall'influenza».

Le fasce a rischio sono state vaccinate?

«No. Ogni medico ha una media di 400 mutuati da vaccinare, fra quelli con patologie e over 65. Non contiamo quelli fra 60 e 64 anni per i quali il vaccino è stato consigliato».(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA