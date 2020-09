Roberto Bolle torna a far danzare la città con OnDance, la rassegna dedicata al ballo da lui ideata, pur se in forma ridotta e con le precauzioni del virus, ma fortemente voluta per dare un segnale di speranza dopo i mesi bui dello stop. Così è in calendario da oggi al 13 settembre, solo nel weekend, con il clou della manifestazione sabato 12, con lo show trasmesso dalle Gallerie d'Italia con Roberto Bolle accompagnato da ballerini di tango, swing, classica. E poi le Openclass con i maestri delle varie discipline che hanno accompagnato gli appassionati di danza e non durante il lockdown dai social di OnDance. Infine domenica nuovo ballo collettivo al Castello Sforzesco aperto a tutti gli appassionati che, vestiti di bianco, balleranno insieme un'inedita coreografia da imparare sui social. Un evento forzatamente a numero chiuso per il quale ci si dovrà iscrivere sul sito di OnDance e il cui risultato verrà poi pubblicato in Rete.

Sul sito www.ondance.it tutte le istruzioni per partecipare e per tenersi aggiornati sul programma e le varie iniziative.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA