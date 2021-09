Roberto Bolle: «Dedico il mio On Dance a Carla Fracci»

«È importante tornare alla cultura, alla bellezza, agli spettacoli del vivo. Il ballo è relazionarsi, condivisione». Parola di Roberto Bolle, che da domani al 6 settembre riparte con il suo On Dance con cui porta il ballo, in ogni sua forma, a Milano. L'edizione è dedicata a Carla Fracci: «A Carla devo l'idea di On Dance», spiega l'étoile. Aperta dalla mostra Passo a due-Roberto Bolle e Giovanni Gastel, alle Gallerie d'Italia, la kermesse si snoda con workshop e openclass al Castello, dove si potranno imparare dal musical al charleston, dall'afrodance allo swing. Fino al final show il 6, sempre al Castello. Non solo. Roberto Bolle il 7 farà il testimonial della raccolta fondi per il restauro della Guglia della Madonnina, con un video sul Duomo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021

