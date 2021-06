Rivoluzione italiani per l'Olimpia: Cinciarini e altri due verso l'addio

Fabrizio Ponciroli

Archiviata un'annata infinita (91 partite), l'Olimpia è già al lavoro per allestire un roster ancor più competitivo per la stagione 2021-22. Tante novità soprattutto a livello di gruppo azzurro. Già certi gli addii di Brooks e Wojciechowski, entrambi a scadenza di contratto con il club biancorosso. Il primo lascia Milano dopo tre stagioni (vicino alla Reyer Venezia) e tante soddisfazioni. Da valutare le posizioni di Cinciarini, Moraschini e Biligha. Tutti e tre hanno ancora un anno di contratto con l'AX ma il loro futuro è incerto.

Il capitano è l'anima dello spogliatoio ma ha avuto pochissimo spazio. A 35 anni suonati potrebbe aver voglia di giocare con più continuità. Moraschini è stato molto utile, soprattutto nella parte finale della stagione, così come Biligha.

La scelta decisiva la farà coach Messina che, tra l'altro, ricopre anche il ruolo di presidente della società biancorossa. Diverse opzioni anche per Moretti. Legato a Milano da un contratto pluriennale, la giovane guardia potrebbe andare a giocare in prestito in qualche squadra di serie A così in modo da farsi le ossa e poter giocare più minuti.

Non andrà, invece, da nessuna parte Datome. Forte di un contratto sino al 2023, l'ex Fener proseguirà certamente la sua avventura in biancorosso. Intanto l'Olimpia ha già ufficializzato l'arrivo di Alviti. Classe 1996, l'ex Trieste ha firmato un accordo biennale con l'AX: «Milano è il top del top, sono incredibilmente motivato perché si apre un capitolo nuovo della mia vita».

