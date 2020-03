Rivolta di San Vittore, aperta un'inchiesta

Vittoria Golinelli

Sulla rivolta dei detenuti di San Vittore, che lunedì hanno saccheggiato l'ambulatorio del carcere, incendiato materassi e che sono saliti per ore sul tetto del terzo raggio, la procura ha aperto un'indagine. Il fascicolo al momento è ancora a carico di ignoti e le ipotesi reato sono devastazione, saccheggio e resistenza. Le indagini sono coordinate da Alberto Nobili, responsabile dell'Antiterrorismo milanese, e dal pm Gaetano Ruta che 48 ore fa sono addirittura saliti su una gru per trattare con i carcerati.

Ieri pomeriggio Nobili è tornato all'interno del penitenziario insieme al presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa e hanno incontrato nuovamente una delegazione di carcerati. Un gesto che ha messo fine alla rivolta. «Si è aperto un dialogo con i detenuti e hanno deciso di bloccare ogni forma di protesta senza che questo sia avvenuto in seguito a nostre promesse», hanno assicurato i magistrati lasciando l'istituto.

Qualche passo avanti per andare incontro alle istanze dei detenuti, tuttavia, è stato fatto. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è attivato per liberare le carceri «il più possibile» per evitare la diffusione del coronavirus e tentare di allentare al pressione del sovraffollamento. «Sono stati intavolati accordi con il Sert per potenziare gli affidamenti terapeutici e per potenziare le misure alternative», ha assicurato Di Rosa. È anche stato predisposto insieme al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un piano di sfollamento di San Vittore, che prevede il trasferimento del maggior numero di detenuti possibile in altri istituti di pena. Il giudice Di Rosa ha spiegato che ci sono celle e reparti «non più agibili e la Nave - la sezione per chi ha problemi di droga, dalla quale è partita la rivolta - è stata distrutta.

Per ovviare allo stop degli incontri con i familiari, disposto per tentare di limitare la diffusione del covid 19, il Tribunale di Sorveglianza ha anche deciso di accordare «autorizzazioni in tempi velocissimi, con decisioni immediate, per i colloqui telefonici e risposte rapide ai detenuti che presenteranno o ripresenteranno le istanze individuali», ha garantito Di Rosa.

