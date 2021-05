Riuscirà Gattuso a lasciare la panchina azzurra (salvo clamorosi colpi di scena) con il regalone della Champions League? Il percorso spedito di Lorenzo Insigne e compagni è stato rallentato però dal pareggio di domenica con il Cagliari allo stadio Maradona. In precedenza, per il Napoli, un ruolino di sette vittorie inframmezzate dallo stop nel recupero con la Juventus e dal pari con l'Inter. Il calendario che attende i partenopei è tutt'altro che impossibile. Insidiosa sulla carta sarà la prossima trasferta di La Spezia, perché la squadra di Italiano si deve salvare. Poi l'Udinese, a Fiorentina al Franchi e il Verona da ricevere all'ultimo turno potrebbero invece essere già tranquille. Capitolo scontri diretti/classifica avulsa: parità con la Juventus (anche al momento nella differenza reti generale, il Napoli ha più gol fatti), in vantaggio con Atalanta e Lazio, in svantaggio con il Milan.

(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 05:01

