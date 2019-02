Ritrovata nel Pavese la 14enne scomparsa: era una fuga d'amore

Dal suo caso si era occupato anche Chi l'ha visto. Una quattordicenne di Pioltello si era allontanata da casa lo scorso 14 gennaio, senza fare più avere notizie alla sua famiglia. I suoi genitori avevano denunciato la sparizione della ragazza. Temevano addirittura un rapimento, ipotesi subito scartata dagli investigatori. Dopo un mese e mezzo il giallo è stato risolto: la ragazzina è stata rintracciata dai carabinieri in provincia di Pavia. Con lei c'era il fidanzato, un ragazzo di 19 anni: hanno spiegato che la loro è stata una classica fuga d'amore.

Conosciutisi sui social, hanno deciso di scappare nel timore che la loro relazione fosse ostacolata dalle famiglie. In queste settimane hanno vagato tra Pavia, Alessandria e Genova, dormendo in stazioni e case abbandonate e comprando cibo nei centri commerciali.

