Ritardo fatale: mai scudetto con la prima vinta alla terza

Massimo SartiMILANO - Con la vittoria di Bologna l'Inter ha iniziato la sua rincorsa, dopo la partenza falsa per il ko in casa del Sassuolo e per il pari di San Siro col Toro. Andando a spulciare nella storia della serie A a girone unico abbiamo scovato però una statistica non certo propizia per i nerazzurri, che mai si sono aggiudicati lo scudetto quando si sono imposti per la prima volta nella terza partita di campionato.Prima di questa stagione, era già successo nove volte all'Inter. Come miglior risultato si deve annoverare il terzo posto sul campo nel 2004-05 dietro a Juve e Milan, nel torneo il cui tricolore sarebbe poi stato revocato per i fatti di Calciopoli. La squadra di Roberto Mancini, in avvio, pareggiò a Verona con il Chievo ed al Meazza con il Palermo e batté a Bergamo 2-3 l'Atalanta alla terza giornata. Curiosamente anche in quella circostanza al quarto turno ci fu a San Siro Inter-Parma, con Luciano Spalletti che sabato spera di fare meglio del 2-2 del 26 settembre 2004.Attenzione al precedente più recente: nel 2016-17 Frank De Boer perse in casa del Chievo, fece 1-1 con il Palermo e s'impose a Pescara. Inter a fine stagione settima dopo un valzer di allenatori che coinvolse pure Pioli e Vecchi.