Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioTocca a Chick Corea stasera salire sul palco del Festival di Villa Arconati. Il pianista italoamericano - 77 anni compiuti da poco - che ha segnato il jazz tra elettronica e fusion, ritorna per la prima volta dopo quasi trent'anni con il trio del Chick Corea Akoustic Band. Con lui, John Patitucci al basso e Dave Weckl alla batteria, due artisti eccezionali con cui ha inciso Akoustic Band, l'unico album in studio insieme, che gli valse nell' 89 il Grammy Award for Best Jazz Instrumental Album Group. E altri due dischi, Alive e Live From The Blue Note Tokyo (solo in Giappone).«Dave, John e io siamo tutti entusiasti di suonare di nuovo come un trio - ha commentato Corea prima di iniziare il tour mondiale - la Akoustic Band è tornata. E c'è così tanto da esplorare: passato, presente e futuro». Gli assoli di Corea, insieme al contrabbasso di Patitucci e alla batteria di Weckl, faranno così risuonare l'epoca di Bessies Blues, Summer Night, Overjoyed, Round Midnight, Think of one, Morning Sprite.Dagli esordi con il trombettista Blue Mitchell, a Miles Davis, a Keith Jarrett, a Gary Burton, alla targa Tenco nel '93 per Sicily con Pino Daniele, Chick Corea è tra i tastieristi jazz più virtuosi di sempre, nominato leggenda dal DownBeat Hall Of Fame e ottenendo l'ambita onorificenza del National Endowment for the Arts Jazz Master.Un carriera lunga che gli è valsa ventidue Grammy, l'ultimo come Best Improvised Jazz Solo con Fingerprints, brano del doppio disco Trilogy, e la nomea di grande sperimentatore di elettronica, come l'uso del Fender Rhodes, ai tempi della collaborazione con Miles Davis di cui la sua musica porta ancora le tracce. E il ritorno con la Akoustic Band è importante se non altro perché dà la possibilità di riportare in versione acustica i voli lirici già sperimentati nella Chick's Electrik Band, questa volta solo con Patitucci e Weckl.riproduzione riservata ®