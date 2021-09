Rita Vecchio

Questione di feeling, di incastri e di dolce metà. Frau Knam, nome d'arte di Alessandra Mion, moglie dello chef Ernst Knam, dal 2 ottobre apre il suo primo negozio. In via Anfossi, di fronte alla fabbrica del re indiscusso del cioccolato. «Un sogno che è diventato realtà. Ho cominciato a mettere le mani in pasta durante il primo lockdown e con l'aiuto del grande maestro, eccomi qui. - racconta emozionata la Mion - L'idea è mia, il pasticcere resta lui. Nessuna competizione, semplicemente ci completiamo a vicenda». Il negozio - curato nel design con Matteo Bruschi - è per Alessandra, da sempre cultrice delle cose belle e buone, un modo per mettere in vetrina la linea più femminile firmata Knam. Cannoncini alle tre creme, 24 tipi di bignè (uno nuovo ogni primo sabato del mese), 18 torte di cui cinque stagionali, una selezione di prelibato salato. A questo si aggiungono le scatole di cioccolatini, biscotti, una selezione di tè, infusi e caffè. Il laboratorio a vista, con le pasticcere (solo donne) all'opera. L'apertura di Frau Knam è il preludio di una serie di novità in famiglia: per loro in partenza il programma su Rai 2 Dolce quiz e nell'imminente, un'altra inaugurazione: la pasticceria per intolleranti. Sempre in via Anfossi, via che vanterà l'appellativo di «via più dolce della città».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

