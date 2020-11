Rita Vecchio

Non un 7 dicembre da Prima, quest'anno. Ma un concerto speciale e di speranza. Il Teatro alla Scala, nonostante la chiusura dei teatri e il perdurare dell'emergenza sanitaria, non rinuncia, sebbene a porte chiuse, a un gala con «tutta la Scala e tutti gli amici della Scala e una lista straordinaria di interpreti». Il sovrintendente Dominique Meyer presenta così la Serata con la direzione del maestro Riccardo Chailly, la regia di Davide Livermore e la partecipazione di 24 tra le più grandi voci - da Placido Domingo a Rosa Feola, da Luca Salsi a Eleonora Buratto - e dei ballerini scaligeri. Serata che sarà trasmessa da Rai Cultura su Rai 1 dalle ore 17 (e da Radio 3 e Raiplay) e presentata per il quinto anno consecutivo da Milly Carlucci e, per la sua prima volta scaligera, da Bruno Vespa. Sarà un insieme di musica e danza, A riveder le stelle, con l'impianto scenico firmato (oramai di casa al Piermarini) da Giò Forma e con le scenografie digitali di D-Wok. Il balletto sarà diretto dal maestro Michele Gamba. Tra i protagonisti l'étoile Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Il repertorio spazierà da Giuseppe Verdi a Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Jules Massenet, Richard Wagner e Gioachino Rossini, mentre le musiche dei balletti saranno di Ciajkovskij, Dileo, Satie con le coreografie di Manuel Legris, Rudolf Nureyev e Massimiliano Volpini. Le arie d'opera e la danza saranno collegati con la recitazione: «E quindi uscimmo a riveder le stelle», verso con cui si chiude l'Inferno della Divina Commedia, nel settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri.

Per il resto, niente Prima Diffusa che con il 7 dicembre 2020 avrebbe festeggiato 10 anni. Niente maxischermi e allestimenti vari in giro per Milano.

Resta solo la speranza che torni tutto come prima.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

