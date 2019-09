Rita Vecchio

Jazz, funky, blues, sound sinuosi e policromatici. Dalla leggenda Dee Dee Bridgewater a Paolo Belli, da Sagi Rei a Bill Frisell. Un autunno ricchissimo quello in cartellone nel di ottobre del Blue Note. A casa del musicista americano Nick The Nightfly, che dirige il tempio del jazz di Milano oramai da quindici anni, si entra il 1° ottobre mettendo il fuso orario di New Orleans, nel sud degli Stati Uniti, e viaggiare da Louis Armstrong, agli echi blues e dixieland. Agli accordi di John Coltrane con i Lo Greco Bros (2 ottobre), a Mark Reilly con i Matt Bianco: (dal 3 al 5 ottobre) l'acid jazz della band tra le più interessanti anni '80 suoneranno per tre sere. Fino a Dee Dee Bridgewater (15-16 ottobre) che riporterà in vita classici di blues, soul, r&b, da Al Green a Bobby Blue Bland. Altri due nomi imperdibili sono Sagi Rei ((17 ottobre) e Bill Frisell (25 ottobre). Il cantautore israeliano ci riporterà alla dance degli anni '90 mentre il chitarrista statunitense in un'ora e mezzo di spettacolo jazz, new music e il Great American Songbook.

Ma al Blue Note ci saranno anche due dei più grandi chitarristi, Martin Taylor e Ulf Wakenius (8 ottobre), il sassofonista Miguel Zenón (9 ottobre), il pianista cubano Alfredo Rodriguez in un inedito concerto con il bassista plurivincitore di Grammy, Richard Bona (22 ottobre), e il sound del chitarrista israeliano Oz Noy con Jimmy Haslip e Dennis Chambers (11 ottobre).

Ed è sempre sul palco del Blue Note che il 12 ottobre l'eclettico artista emiliano Paolo Belli - uscito questa estate con il singolo Sei il mio giorno di Sole - festeggerà con la solita grinta 30 anni di attività fra concerti, tv e teatro. E che Serena Brancale (13 ottobre), la cantante che si è fatta conoscere con il Festival di Sanremo del 2015, si farà accompagnare dalla tromba di Fabrizio Bosso. E che a staffetta si esibiranno la band italiana dei Ragotago, i Sugar Daddy and the Cereal Killers, Felice Clemente e Javier Pérez Forte con Michel Godard & Francesco D'Auria, i Forq. E ancora la black music di The Three Ladies of Blues!, Stefano Signoroni, Jazzmeia Horn, e il chitarrista Kurt Rosenwinkel che insieme a Greg Hutchinson e a Dario Deidda, chiuderà il sipario del cartellone di ottobre.

riproduzione riservata ®

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA