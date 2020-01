Rita Vecchio

E la vita bussò prende il via. Mario Lavezzi parte stasera dal Teatro Dal Verme per festeggiare con quattro date uniche live i 50 anni di carriera da quel 1969, quando pubblicò Il primo giorno di primavera (successo dei Dik Dik). Dopo l'uscita del super cofanetto E la vita bussò - tre dischi e l'inedito Canti di sirene con Franco Califano - il music maker, compositore, produttore, cantautore, salirà sul palco per sfogliare l'album dei ricordi con fotografie, curiosità, aneddoti e musica. Ospiti stasera, Ornella Vanoni, Marcella Bella e i Camaleonti (band dove Lavezzi nel 66 prende il posto di Riky Maiocchi e che lascia due anni dopo per il servizio militare). Spettacolo per la regia di Duccio Forzano (Festival di Sanremo, Che tempo che fa) con personaggi ospiti che si susseguiranno nelle varie date (tra gli altri, Luca Barbarossa e Mogol). Con lui, Danilo Vizzini e Marzia Turcato, filmati e immagini esclusive curate da Giuseppe Ragazzini. E Cristina Di Pietro (pianoforte e voce) e i Pop Deluxe: Alessandro Governatori (basso), Paolo Tarini (batteria), Paolo Pedretti (chitarra), Michele Scarabattoli (tastiere).

Lunedì 20 Gennaio 2020, 05:01

