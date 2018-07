Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioCountdown finito per l'attesa della coppia dello show business americano. Beyoncé e Jay-Z, che dividono oltre che la vita privata anche il palco, arrivano in Italia per un concerto atteso da mesi. E per alcuni versi spettacolare. On the run II tour farà tappa domani allo stadio San Siro per la prima delle due date italiane (sabato toccherà a Roma). Un live pieno di sorprese dove, prima della musica, a salire sul palco è l'amore e una scritta This is real life: Questa è vita vera, frase che riassume tradimenti, ritorni e sentimenti e separazioni per i coniugi dal conto in banca da capogiro. Sposati nel 2008 e tre figli, Blue Ivy (6 anni) e i gemelli Rumi e Sir Carter (1 anno).Nella data di Varsavia, in Polonia, su YoungForever si è bloccato il palco mobile sul quale stavano i due che hanno continuato nel loro show come non fosse successo nulla, ringraziando pubblico e staff mentre si stava cercando di farli scendere. Una scaletta dove a trainare è lei, Beyoncé. E poi i ballerini.Nelle date europee finora fatte non ci sono canzoni del terzo album insieme, Everything Is Love, pubblicato a nome The Carters (dal cognome di Jay-Z) che, dopo l'annuncio a sorpresa, uscirà proprio domani. Quindi, se in scaletta finora grande assente è stata Apeshit, il brano con il video tanto discusso che hanno girato al Louvre di Parigi, il museo che i coniugi hanno affittato per quasi ventimila euro per un giorno di riprese, non è detto che a Milano non ci sia un cambio di canzoni. Annunciate 99 Problems, Ring the Alarm, Don't Hurt Yourself, I Care/4:44, Song Cry, Resentment Feeling Myself, Naughty Girl, Big Pimpin', Mi Gente/You Don't Love Me (No, No, No). E poi gli omaggi a Bob Marley, Sun Is Shining, e Nina Simone Four Women.L'inizio del concerto è fissato per le 20.30, ma la musica parte già alle 19.30 con l'opening act di Dj Young Guru.riproduzione riservata ®