Rita VecchioCoez continua a far casino. In bilico con il suo non essere abbastanza rap e il non essere abbastanza pop, il rapper arriva stasera al Carroponte per un'altra data tutto esaurito.Da Siamo morti insieme a La strada è mia, da Forever alone a La Musica non C'è, da Jet a Lontana da Me, Silvano Albanese - nome con cui il rapper risulta all'anagrafe - segna un'altra tappa al suo Faccio un casino tour, passando così in rassegna una scaletta di suoi pezzi identificativi. Dischi autoprodotti, oro e platino, tour sold out, la sua storia piena di traguardi raggiunti è in continua salita. Timido e riservato, un po' irrequieto e cresciuto senza un padre, usa la sua grande passione, la musica, per esprimersi, ed Eminem come la molla di inizio («grazie a lui che ho iniziato a scrivere canzoni», diceva qualche tempo fa). Dai gruppi con cui ha iniziato, i Circolo Vizioso e dai Brokenspeakers, ai palchi dei centri sociali, ai club romani, a Non Erano Fiori e a Faccio un Casino, ultimo disco con cui ha raggiunto le vette più alte di vendita, e da cui prende titolo la sua ultima serie di concerti. Il tour si chiude a Lecce il 18 agosto.riproduzione riservata ®