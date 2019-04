Rita Ora, la diva prestata al pop

Origini kosovare, figlia di una psichiatra e di un economista, entrambi albanesi, anche se lei dall'età di un anno è cresciuta a Londra, dove si è trasferita con i genitori. Attrice (ha recitato anche in Cinquanta sfumature di grigio), stilista di borse, attualmente legata a Bruno Mars, dice di essersi ispirata a Diana Ross, Aretha Franklin, Tina Turner, Freddie Mercury, Gwen Stefani.

Peculiarità che già bastano a farne un personaggio. Ma se non fosse sufficiente ecco i numeri: 14 milioni di singoli venduti nel mondo e oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, che nei tempi del digitale anche per una popstar valgono come un record assoluto. Tutto questo è Rita Ora, in arrivo sul palco del Fabrique domani sera, con i brani del suo ultimo disco intitolato Phoenix, uscito a sei anni di distanza dal precedente debutto omonimo e contenente il singolo Girls, per il quale ha costituito un gruppo composto da lei e Cardi B, Charli Xcx e Bebe Rexha solo per suonare su quel brano. Idea che la ha portato moltissime visualizzazioni sui social, facendole collezionare vari sold out durante le date della sua tournée. Non fa eccezione Milano, con il Fabrique già esaurito da settimane. In palio, per questa serata pop, praticamente tutte le canzoni pubblicate su disco da Rita Ora. In via Fantoli 9, ore 21 esaurito.(M.Lev.)

