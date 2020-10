Ristorante etnico, il contagio è servito

Doveva restare a casa in isolamento per il Covid, ma lo stesso si è presentato nel suo ristorante in zona Turro insieme a uno dei suoi dipendenti, anche lui positivo e dunque tenuto a stare in quarantena. Per questo un il titolare di un ristorante etnico, un peruviano di 36 anni, e il suo dipendente di 20 sono stati denunciati.

Sabato sera i carabinieri della Compagnia Porta Monforte hanno ricevuto una segnalazione e sono andati nel ristorante: interrogando i presenti e visionando i filmati della videosorveglianza hanno appurato che i due uomini erano stati nel locale e se ne erano da poco andati.

Il ristorante è stato temporaneamente posto sotto sequestro in attesa di accertamenti igienico-sanitari e in materia di tutela del lavoro. Clienti e dipendenti sono stati fatti rientrare a casa dove riceveranno indicazioni dall'Ats per gli accertamenti sanitari. Il titolare e il dipendente rischiano una ammenda fra i 500 e i cinquemila euro e la condanna da 3 a 18 mesi, quanto cioè prevede il reato di inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva per l'uomo.

