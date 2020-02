Rissa in Comune, condannato Polacchi

Un anno di carcere. È la condanna inflitta a Francesco Polacchi, editore di Altaforte ed esponente di Casapound, accusato di lesioni personali nel processo sull'aggressione del 29 giugno 2017 a un esponente dell'Anpi e a un attivista dei diritti dei migranti dentro Palazzo Marino. Aggressione avvenuta dopo che alcuni rappresentanti del movimento di estrema destra avevano fatto irruzione nella sala del Consiglio comunale per contestare il sindaco Giuseppe Sala che era stato indagato nella vicenda sull'appalto sulla Piastra di Expo.

In quell'occasione i militanti di Casapound avevano incrociato dentro Palazzo Marino una delegazione di circa dieci persone, tra cui Filippo Santino Masi dell'Anpi e Jorge Castro Casaraz, rappresentante di un'associazione in difesa dei migranti. Secondo il racconto delle due vittime, un attivista di estrema destra avrebbe urlato frasi razziste a un ragazzo di colore, che faceva parte della delegazione. Da lì sarebbe nata la discussione e Polacchi e un altro imputato, il torinese Maurizio Zatelli (condannato ieri a 10 mesi) avrebbero aggredito Masi e Castro Casarez. Polacchi e Zatelli sono stati condannati anche a versare risarcimenti provvisionali, immediatamente esecutivi, alle due parti civili per un totale di 1500 euro, più le spese legali. «È stato un processo politico», ha commentato Polacchi.

