Rissa da piscosi: presi a schiaffi per un drink

Nei giorni della psicosi può accadere di tutto. Anche che si faccia il vuoto attorno a un ragazzo che starnutisce nel vagone di un treno della metropolitana, anche che una 20enne venga schiaffeggiata da una sconosciuta perché ha rifiutato di bere alla bottiglia di che le era stata offerta. Con ordine. Lunedì sera la ragazza era col proprio fidanzato in largo La Foppa quando è stata avvicinata da una coppia formata da una bulgara di 47 anni e un italiano di 41. Le hanno offerto di bere la vodka che avevano con sé e al rifiuto è stata schiaffeggiata e insultata perché avrebbe avuto paura del contagio. Ieri mattina, invece, è toccato a uno studente scoprire cosa significa paura collettiva. Nel tratto tra le stazioni di Lambrate e Centrale, sulla linea verde, gli è scappato uno starnuto che ha allontanato di colpo tutti i passeggeri attorno a lui. Le persone sono andate in un altro scompartimento. I testimoni gli hanno sentito dire: Non sono malato, è solo uno starnuto. Poi le porte si sono aperte ed è sceso di corsa, visibilmente imbarazzato.

