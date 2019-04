Rissa con cocci di bottiglia, 5 in cella

Cinque uomini, quattro peruviani e un italiano di età compresa tra i 20 e i 23 anni, sono stati arrestati per rissa aggravata e resistenza domenica sera in zona Palmanova. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti alle 19.30 per sedare una rissa, nata per futili motivi, tra un gruppo di ragazzi che si stava picchiando, anche utilizzando dei cocci di bottiglia rotti, nel parchetto vicino a via Don Luigi Orione. Alla vista delle pattuglie alcune delle persone coinvolte hanno tentato di scappare ma i poliziotti sono riusciti comunque a bloccarne tre. Due degli arrestati, che in un primo momento erano fuggiti, sono poi tornati indietro e insieme ai tre uomini bloccati hanno aggredito gli agenti. I poliziotti sono poi riusciti ad avere la meglio. Quattro delle persone arrestate avevano precedenti. Una di loro è rimasta lievemente ferita durante la rissa, ma ha rifiutato i soccorsi.

