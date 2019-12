Rissa al parco della Martesana due stranieri feriti, uno grave

Maxi rissa nel parco della Martesana. A scontrarsi sabato pomeriggio a suon di calci, pungi e coltellate, un gruppo di nordafricani e una banda di filippini. E quando la violenta lite si è interrotta dall'arrivo dei carabinieri, a terra erano rimasti due ragazzi egiziani di 17 e 18 anni con profondi tagli e ferite al torace. Entrambi sono stati portati in ospedale: il maggiore è grave.

I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto, anche se con molte difficoltà perché la zona del parco in cui le bande si sono scontrate non è sorvegliata da telecamere.

La vicenda non ha lasciato indifferente il Codacons, pronto presentare un esposto in Procura. «Si tratta di un episodio gravissimo - afferma il presidente dell'associazione dei consumatori, Marco Donzelli - da anni ci battiamo per l'installazione di telecamere in tutti i parchi della città per la sicurezza dei cittadini e per contrastare fenomeni di degrado e di spaccio».

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

