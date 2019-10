Rissa a bottigliate, grave un giovane

Uno sguardo sbagliato, una parola fraintesa, o forse solo la noia. Il movente della brutale rissa scoppiata alle 23 di sabato in piazzale Baiamonti resta ancora un mistero per gli investigatori. L'unica cosa certa sono le condizioni del ferito più grave, uno studente italiano di 18 anni che è stato centrato da diverse bottigliate sferrate da un gruppo di almeno 7 persone. Non è in pericolo di vita mai medici dell'ospedale Fatebenefratelli ritengono serie le ferite rimediate.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia grazie al racconto dei testimoni, il giovane era in compagnia di alcuni amici quando è passato davanti a un bar gestito da cinesi. Qui hanno incrociato un altro gruppo di persone e in qualche modo - ancora da chiarire - è iniziato uno scontro verbale che si è acceso immediatamente. È durato pochi secondi ma non è terminato mandandosi a quel paese. Qualche minuto dopo il 18enne è stato raggiunto dagli sconosciuti all'interno di un ristorante vietnamita nello stesso isolato.

La modalità è stata quella quell'agguato, il gruppo è entrato nel locale armato di bottiglie e ha scatenato una rissa che ha coinvolto anche altre persone totalmente estranee alla vicenda. Una cliente, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale perché la violenza dell'aggressione le ha provocato un malore. Quando i vandali sono andati via sembrava fosse passato un tornato: tavoli ribaltati, oggetti rotti sul pavimento, schizzi di sangue e gente ferita.

I poliziotti hanno raccolto le telecamere a circuito chiudo del ristorante e pare abbiano trovato anche immagini utili da un sistema di sorveglianza esterno. Le speranze di individuare gli aggressori sono in buona parte affidate alla qualità dei filmati.(S.Gar.)

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

