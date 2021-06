Rissa a bottigliate: arrestati sei 20enni

Calci, pugni, bottigliate. Sono dovute intervenire cinque volanti per sedare una maxi rissa scoppiata poco prima delle otto del mattino davanti all'università Bicocca tra due gruppi di ragazzi, al termine di una lunga notte di movida dall'alto tasso alcolico.

Sei sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Greco Turro. Si tratta di quattro ecuadoriani, un peruviano e un italiano di età comprese tra i 22 e i 25 anni, tutti ubriachi. Secondo quanto ricostruito, la lite è scoppiata davanti a un baracchino che vendeva panini e bevande in via Stella bianca, dove i cinque sudamericani avevano trascorso la notte a bere: lo hanno raccontato loro stessi agli agenti, sostenendo di essere stati aggrediti senza motivo da un altro gruppo di tre ragazzi.

Le due fazioni si sono spostate in piazza dell'Ateneo nuovo, e lì la lite è degenerata in una brutale sfida a colpi di bottiglie di birra. All'arrivo della prima volante, due degli otto sono scappati. Per sedare la rissa è stato necessario l'intervento degli equipaggi di altre quattro volanti. Tre ragazzi sono stati portati in ospedale, con ospedale: due sono stati portati a Città Studi con prognosi di 14 e di due giorni, l'italiano di 22 anni al Fatebenefratelli, dove ha ricevuto due giorni di prognosi.

