Rispetto a cinque anni fa le rapine in farmacia, a Milano, sono in netto calo. Da quasi 60 al mese si è passati, nel 2019, a 53; da gennaio a ottobre di quest'anno, poi, sono state 19, tutte ai danni delle oltre 320 farmacie private.

Sono i dati raccolti da Federfarma Lombardia che fotografano il fenomeno. Nelle ultime settimane, però, il trend fa preoccupare, soprattutto dopo il raid violento alla Farmacia Internazionale di via Matteucci: la settimana scorsa tre giovani, tra 17 e 18 anni, poi catturati dai carabinieri, hanno scavalcato il bancone e hanno picchiato a calci e pugni il farmacista. Un modus operandi inconsueto. Perché generalmente, raccontano da Federfarma, «i colpi non sono mai stati truculenti». Un segnale che fa alzare il livello di guardia. Nel 2020, i rapinatori, nel 53% dei casi, hanno minacciato con una pistola, finta o giocattolo; nel 21% con un coltello o un'arma da taglio; e nel 26% hanno dichiarato di possedere un'arma, ma senza mostrarla. Mai, quindi, prima di adesso, sono ricorsi al pestaggio.(S.Rom.)

