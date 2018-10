Risolto il giallo della trans uccisa con l'arma da 007

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloL'assassino è stato incastrato da un'impronta digitale: quella del pollice sinistro lasciata su una bottiglia di Coca Cola trovata nella casa della vittima, una trans peruviana di 42 anni uccisa nella notte tra il 4 e il 5 febbraio scorso nel suo appartamento a Cinisello Balsamo dove portava i clienti abbordati lungo viale Fulvio Testi.Juan Carlos Cardenas Gutierrez, conosciuta da tutti come Johanna, venne trovata dalla sua coinquilina distesa sul letto, con un forellino dietro la schiena quasi invisibile. Solo l'autopsia chiarì che a ucciderla era stato il colpo di una calibro 22, un proiettile piccolo ma letale perché esploso a distanza di 10-15 centimetri. Non un'arma qualunque ma una penna-pistola in grado di sparare con un clic, un oggetto da agente segreto da film che era stato realizzato chissà dove e altrettanto misteriosamente è finito nelle mani dell'assassino.Dopo mesi di indagini i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno individuato il presunto colpevole, il 42enne Giovanni Amato, di professione netturbino, con precedenti per droga. Il giorno dopo l'omicidio era stato arrestato per una tentata rapina nel bar cinese Fuel di Segrate, dove i titolari reagirono e affrontarono con i coltelli i due banditi armati di pistola. Amato venne colpito da tre fendenti alla schiena, riuscì comunque a esplodere un colpo con la sua penna-pistola dotata di silenziatore, mancando di poco il bersaglio.Grazie all'analisi delle impronte e delle striature dei proiettili (quello del bar e quello dell'omicidio) è stato possibile risalire all'autore. La conferma definitiva è arrivata quando gli investigatori hanno scoperto che la madre di Amato è intestataria di una Fiat Punto uguale a quella filmata dalle telecamere lungo il percorso compiuto dalla trans nei suoi ultimi momenti di vita. Sul movente non ci sono ancora certezze. L'ipotesi principale è che l'uomo abbia ucciso la trans nel corso di una rapina finita male.riproduzione riservata ®