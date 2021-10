Rischio proteste, controlli intensificati

L'obbligo di Green pass da oggi nei luoghi di lavoro e il corteo di dissenso al certificato verde di domani. Due giorni di grande attenzione per le forze dell'ordine. Già per questa mattina è stata organizzata una manifestazione dei No Green pass davanti a Palazzo di giustizia. Per questo ieri il tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura con il Comune e le forze dell'ordine ha «confermato la prosecuzione e l'intensificazione di servizi dedicati a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione ad obiettivi ritenuti sensibili per la circostanza». Alla riunione ha partecipato anche il procuratore Alberto Nobili, che sta seguendo la vicenda per i profili giudiziari.

E oggi attorno al Tribunale saranno intensificati i servizi di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

