RISCHIA RINGHIO

MILANO - È un momento difficile, uno di quelli che Gattuso pensava di aver superato e messo definitivamente alle spalle. E invece no. La squadra l'ha tradito: sconfitta nel derby, sconfitta con la Sampdoria e deludentissimo pareggio con l'Udinese. E domani la sfida alla Juve allo Stadium. Ignazio Abate giura che sia meglio così, che la sfida ai pluricampioni d'Italia «arriva nel momento giusto, dopo un periodo complicato».

Giura anche che «faremo una frande partita. Il nostro gruppo è sano e metteremo in campo tutto quello che abbiamo». Ma come detto il Milan è nuovamente malato. Un punto nelle ultime tre partite e Champions tornata a rischio. «Attraversiamo un periodo di calo fisiologico», confida ancora uno dei senatori del Diavolo che ha giurato fedeltà a Gattuso.

Tuttavia il destino dell'allenatore sembra essere stato messo nuovamente in discussione dai vertici di Casa Milan, forse questa volta definitivamente. Leonardo e Maldini avrebbero già cominciato i casting per la prossima panchina. Si parla di Maurizio Sarri, che Galliani per primo aveva pensato di portare a Milano (ma Berlusconi scelte Mihajlovic).

Si parla anche di Marco Giampaolo che ha la stessa visione di gioco, le stesse capacità del suo maestro a un prezzo (ingaggio) nettamente inferiore (alla Sampdoria guadagna 1 milione e 200 mila euro netti a stagione). Ma non sono gli unici nomi possibili. C'è chi pensa che Garcia, ex tecnico della Roma, oggi allenatore di Balotelli al Marsiglia, possa tornare presto in Italia. Difficile invece la pista Donadoni. Solo l'accoppiata Coppa Italia più quarto posto potrebbe salvare Ringhio da un addio probabilmente immeritato ma giustificato da chi decide dal mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali. E allora tutti al lavoro per cercare l'impresa, fin qui, mai riuscita allo Stadium, quella di strappare i tre punti alla Signora, approffitando magari della distrazione Ajax e dell'assenza di CR7.

Il Diavolo non vince a Torino dal 5 marzo 2011. In panchina allora c'era Max Allegri e a regalare la vittoria fu proprio una rete di Gattuso. Altri tempi perché da allora il Milan ha strappato solo un pareggio 2-2 ai supplementari in Coppa Italia nel 2012). La strada è decisamente salita. Vero Ringhio?

