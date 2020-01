Riscatto Olimpia a Trieste: facile vittoria (67-85)

Luca Uccello

MILANO - Ormai è deciso. Con Ibrahimovic nel motore rossonero il Milan non ha più bisogno di Paquetà, Suso e nemmeno Piatek. Via chi ha deluso, chi non può giocare con lui.

Tra questi c'è anche Ricardo Rodriguez ad un passo dal Fenerbache. Via tre giocatori che potrebbero portare tanti vantaggi a Casa Milan. Soldi e giocatori. Quello più vicino all'addio è Jesus Suso. Lo spagnolo classe 1993, rimasto in panchina nelle ultime tre partite di campionato contro Cagliari, Udinese e Brescia, e con appena 16 presenze un gol e due assist al suo attivo potrebbe finire in Liga.

Su di lui c'è il Siviglia. Si lavora per un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. La cifra? Si parla di 25 milioni di euro. Il giocatore intanto ha già trovato l'accordo con il club andaluso e non vede l'ora di cominciare una nuova avventura, più felice, spera di quella al Milan. Chiusa ogni trattativa con la Roma. In uscita anche Piatek. Gli agenti dell'attaccante polacco hanno incontrato Maldini e Boban, hanno esposto il loro disappunto per la situazione creatasi dopo l'arrivo in rossonero di Zlatan. Dei tanti interessamenti per Piatek quello più serio sembra essere quello del Tottenham di Mourihno che presto perderà anche un giocatore come Eriksen oltre Kane per infortunio.

Servono rinforzi e Kris è l'attaccante giusto, da Premier League, almeno così credono da Londra. Un affare che deve ancora entrare nel vivo ma si parla di 25 milioni di euro con 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili per accontentare il Milan che non può permettersi una minusvalenza a bilancio.

Infine Paquetà. Il brasiliano ha chiesto e ottenuto di non essere convocato per Brescia (Diavolo vittorioso con gol nella ripresa del solito Rebic). È disturbato dalle voci di mercato e dalle continue panchine. Mercato che sembra non portarlo a Parigi da Leonardo, da chi lo ha scoperto, come lui vorrebbe. Tra richiesta e offerta c'è troppa distanza e a gennaio è praticamente impossibile trovare una soluzione. Ma Paquetà potrebbe avere un estimatore a sorpresa. Dopo essere saltato lo scambio con il Barcellona Rakitic-Bernardeschi, la Juventus starebbe pensando di proporre uno scambio al Milan proprio con Paquetà. Al momento è solo un'idea, ma potrebbe presto decollare.

