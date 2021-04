Riscatto Fiorentina: sbanca (1-2) Verona salvezza più nvicina

Marco Zorzo

Tre punti decisamente pesanti, quelli raccolti dalla Fiorentina di Beppe Iachini, che sbanca il Bentegodi di Verona 2-1, nell'anticipo del turno infrasettimanale. Doppio vantaggio siglato dal rigore di Vlahovic nel reupero del primo tempo e dal raddoppio di Caceres al 65'. Poi l'Hellas dell'indiavolato Juric (quattro sconfitte consecutive in casa) riapre la contesa con Salcedo (72'). Per la Viola gli ultimi 25 minuti, recupero compreso, sono di sofferenza pura. Ma al triplice fischio di chiusura esplode la gioia della Iachini-band, che sale a quota 33 punti, lasciando la terzultima piazza, occupata dal Cagliari 8 lunghezze dietro. Sardi che stasera saranno di scena a Udine. E tra le partite odierne, da segnalare Bologna-Torino, con Mihajlovic che sfida il suo passato.

Domani due big-macth, che vedranno le romane protagoniste. I giallorossi (18,30) all'Olimpico ospitano l'Atalanta, fresca terza forza della serie A, mentre al Maradona (alle 20,45) di Napoli Ringhio Gattuso se la vede con la Lazio. Un autentico spareggio in chiave Champions.

