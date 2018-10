Riscatto Bonaventura, Gigio c'è

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 7Fa un paratone poi però si deve arrendere alla solita distrazione difensiva...ABATE 6,5Non fa segnare Di Francesco con un intervento strepitoso (45' st Calabria ng).MUSACCHIO 5,5Non segue mai il suo capitano. E sbaglia a non farlo.ROMAGNOLI 6Si riprende dall'erroraccio di Empoli. Torna a comandare la difesa rossonera senza sbavature, senza mai colpire una zolla.RODRIGUEZ 5,5Sta lì nella sua zolla di competenza e obbedisce da brava guardia svizzera a Gattuso.KESSIE 7,5Ci prova col cucchiaio, fa male con una coltellata dal limite dell'area. Ma non solo. Solito sacrificio per la squadra, una corsa continua per due, anche per chi gli sta di fianco.BIGLIA 5,5Non costruisce ma distrugge. Un'altra partita senza un'idea da regista vero. Ma in rosa non ci sono alternative.BONAVENTURA 6,5Calcia da ogni posizione e prende sempre la porta. Peccato per un mezzo miracolo di Consigli che gli toglie una gioia.SUSO 7,5Ci ha messo otto mesi prima di poter tornare a esultare. Ma ne è valsa la pena. Una magia assoluta, un tiro imprendibile, telecomandato sotto l'incrocio. E vista la lunga attesa decide di farne un altro: più semplice, con l'aiuto di una deviazione.CASTILLEJO 7Non è Higuain ma non lo fa rimpiangere: il suo sinistro è da applausi veri e sinceri (26' st Cutrone 5,5: peggio di chi non fa l'attaccante di professione).CALHANOGLU 5,5Altri novanta minuti senza mai riuscire a fare qualcosa di davvero utile alla squadra. Hakan cosa ti è successo? (27' st Laxalt 6: il solito cambio programmato che non cambia la partita).GATTUSO 6,5Cambia poco e niente. Va avanti per la sua strada e alla fine può esultare. Una vittoria meritata, mai in discussione anche senza Higuain. Tre punti che rilanciano il Milan dove sono caduti Allegri, Inzaghi e Montella.