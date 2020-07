Risalgono i contagi, 82 nuovi casi e 3 morti

Giulia Salemi

Risalgono i positivi al coronavirus in Lombardia. Con 15.086 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi sono 82, di cui 12 debolmente positivi e 30 a seguito di test sierologici, mentre ieri erano stati 51. I decessi sono tre (mercoledì era stato solo uno) per un totale complessivo di 16.801 morti in regione. Non ci sono variazioni nei ricoveri in terapia intensiva che rimangono 17, mentre calano i ricoverati negli altri reparti (-10, 139 in totale). Tra i nuovi casi 17 sono in provincia di Milano, di cui 12 a Milano città, 27 a Bergamo e 6 a Brescia, 15 a Varese. Sotto la decina anche a Cremona e a Pavia (3), uno a Como, Mantova e Monza. Nessun caso a Lecco, Sondrio e Lodi. A livello nazionale solo in una regione, la Valle d'Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In totale sono 306 i casi individuati.

Oltre alla Lombardia con 82 positivi, si registrano 55 casi in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra.

