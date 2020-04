Ripartire insieme collaborando. Lasciando perdere gli slogan, ma giudicando avventato ricominciare il 4 maggio. Il sindaco Giuseppe Sala al mattino, nel suo consueto video ai cittadini, e poi, al pomeriggio, in consiglio comunale, ha fatto il punto del virus a Milano. Non prima di avere puntualizzato alcuni temi, rivolto alla Regione e a Fontana. Innanzitutto che non si può procedere a slogan ma bisogna pianificare: «Distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi sono solo uno slogan». Cosa è stato fatto per mezzi pubblici, digitalizzazione e tutto il resto si chiede Sala. Nel pomeriggio in consiglio, riunito in video conferenza, un'altra stoccatina. «Mi sarei aspettato che prima di una comunicazione così importante come la ripartenza il 4 maggio» dalla Regione «di ricevere almeno una telefonata». E ha aggiunto «la politica è fatta di confronto a volte anche brusco, abbiamo delle discussioni anche accese ma ci sono momenti in cui al confronto non si può sfuggire». Poi la mano tesa con la lettura della lettera che ha scritto al presidente lombardo. «Pur confermando le critiche che ho mosso alla Regione sulla riapertura del 4 maggio, collaboriamo a partire da subito, per costruire insieme le condizioni necessarie alla gestione della crisi e all'uscita dall'emergenza». Sala spiega che «la gestione della pandemia richiede che «si mettano in comune le nostre migliori risorse per affrontare temi che riguardano l'intera vita sociale, economica, culturale e assistenziale dei nostri territori».

In merito alla tenuta economica e finanziaria del Comune, per ora si va ma il fiato è corto. «Adesso non è un problema ma rischia di esserlo a breve, anche se Milano è più solida di altri Comuni. Ma i soldi prima o poi finiscono».

Intanto, Sala sarà a capo della task force dei sindaci delle più importanti città del mondo per la ripresa economica dopo l'emergenza coronavirus, la Global Mayors covid-19 Recovery Task Force. L'iniziativa è stata lanciata da C40 la rete globale che raduna le più grandi città. I sindaci si confronteranno su come usare investimenti pubblici nella ripresa per creare una nuova normalità. (G.Pos.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 05:01

