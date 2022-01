Ripartenza in salita per la scuola. A prescindere dalle decisioni del governo in merito a Dad e quarantene, in Lombardia resta concreto e pesante il problema dei docenti No vax.

Sono fra tre/quattromila i lavoratori della scuola in Lombardia, fra personale docente e non, che si avviano alla sospensione perché hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid. Un numero, ancora indicativo, cui dopo la riapertura si dovranno sommare maestri e professori infettati dal virus. Assenze che lasceranno gli istituti lombardi in grave difficoltà. «Il quadro non è rassicurante», spiega Matteo Loria, presidente dell'Anp Lombardia, l'associazione nazionale presidi, e dirigente scolastico dell'Istituto superiore Caramuel-Roncalli di Vigevano (Pv). «I casi Covid sono in forte aumento fra gli insegnanti e in più ci sono coloro che dovranno essere sospesi perché non vogliono vaccinarsi. Indicativamente si tratta di una-tre persone per istituto, fra personale docente e non. Sui 1.100 istituti lombardi parliamo di 3-4mila persone», sottolinea. «C'è bisogno di trovare un numero ancora sconosciuto di supplenti per un periodo ignoto».

In vista della ripresa delle attività scolastiche, «ci sono troppe incertezze. In Lombardia ufficialmente si inizia il 7 gennaio, ma con l'autonomia scolastica la grande maggioranza delle scuole riapriranno il 10. Servono indicazioni rapide». I casi di infezione da Covid fra studenti e docenti in Lombardia «sono in aumento esponenziale, siamo molto preoccupati e vorremmo sapere come muoverci. Noi siamo pronti, ma non sappiamo come dovremo organizzarci».

La didattica a distanza è «una decisione che subiremo», ma «siamo abbastanza allenati alla Dad, anche solo per una parte di una classe. Ma quando le classi diventano tante, diventa tutto più difficile». (P.Pas.)



