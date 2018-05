RIPARTE LA STAGIONE DEI TUFFI

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il caldo c'è, l'afa pure, ma ci sono anche i temporali. Però la stagione delle piscine è al via. Sabato 2 giugno riaprono gli impianti estivi gestiti da Milanosport, che nel 2017 hanno registrato complessivamente oltre 260 accessi. Sabato 2 e domenica 3 giugno è prevista l'apertura straordinaria dei centri balneari Argelati, Lido e Romano, poi sabato 9 giugno la stagione partirà ufficialmente anche per le tre vasche esterne della Cardellino, del Saini e della Sant'Abbondio. Il 30 giugno toccherà invece al centro balneare Scarioni. Gli impianti, spiega una nota della società del Comune, saranno aperti fino al 2 settembre tutti i giorni (fatta eccezione per il giorno di chiusura settimanale, variabile da struttura a struttura) dalle 10 alle 19. Ogni mercoledì, dal 13 giugno fino al 11 luglio, il Saini chiuderà più tardi, alle 20.30. Non cambiano i prezzi rispetto alla scorsa stagione: il biglietto intero costa 7 euro durante la settimana, 8 nei weekend, l' ingresso è gratuito fino ai 5 anni e si paga 2 euro per i bambini fra 5 e 12 anni accompagnati da due adulti.