«Rino, sarà Champions»

Filippo Galli cosa è successo alla difesa del Milan?

«Niente. Il Milan ha sempre giocato nella fase difensiva con l'aiuto di tutta la squadra. Quando subisci qualche gol di troppo evidentemente c'è un calo di attenzione, di corsa. Qualcosa ultimamente ha concesso, ma quando si subisce gol, per come difende la squadra di Gattuso, non è mai colpa di un singolo ma è sempre un discorso legato agli unidici in campo»

È orgoglioso di vedere tanti suoi giovani in campo con il Diavolo?

«Orgoglio e consapevolezza di aver lavorato al meglio, cercando di accompagnare questi talenti nella loro crescita. La lista è lunga e c'è ancora qualcuno che potrebbe arrivare al calcio professionistico».

Quanto è cresciuto Romagnoli?

«Alessio ora è un leader. Un giocatore che sa essere il primo costruttore di gioco e difensivamente è sempre molto attento».

Si può paragonare a qualche grande del passato?

«Non faccio mai questo giochino. Romagnoli è unico...».

Donnarumma paga la troppa insistenza dei tecnici di giocare il pallone con i piedi?

«Io non sono convinto come si dice che Gigio non sia abilile con i piedi. Nessuno ha notato che dopo l'errore commesso a Genova ha giocato 4-5 palloni precisi, con lanci non semplici. La costruzione da dietro è una scelta precisa, di ogni grande squadra. Forse nessuno lo sa, ma ci sono dati statistici che dicono che percentualmente si prende più gol se si rilancia la palla lunga, di chi invece sceglie di giocarla da dietro».

C'è chi sostiene che con i piedi sia insicuro.

«Può certamente migliore però non è così male come si vuol fare credere. Per me è uno dei portieri con un rendimento medio-alto non certo scarso tra quelli che giocano tanto con i piedi...».

Tra i pali inveve non ci sono dubbi. Giusto?

«Perché qualcuno li aveva? Purtroppo per un portiere rimangono negli occhi dei tifosi sempre gli errori».

Quando le cose vanno male la colpa è sempre di Gattuso...

«Rino sta facendo il suo percorso L'obiettivo è la Champions, se ci riuscirà avrà raggiunto quello che gli ha chiesto la società. Il resto sono chiacchiare».

Milan da Champions, dunque?

«Sono convinto che questo Milan sia una squadra da Champions. Non sarà semplice, bisognerà stare attenti a Roma, Lazio e Atalanta. Ma anche loro hanno dei problemi di continuità. Certamente sarà lotta dura fino alla fine ma ho fiducia in questo Diavolo».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA