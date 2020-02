Ringhio, parola d'ordine: riscatto

Marco Zorzo

MILANO - All'ombra del Vesuvio sono fatti così: non manca mai è il senso dell'ironia. Dal punto di vista calcistico quella in corso non è di certo la migliore, ma un sorriso riesce sempre a venire fuori. Anche per un tipo duro come Gennaro Gattuso. Simpaticissimo, infatti, il siparietto creatosi in un ristorante partenopeo: un cameriere serve all'allenatore un caffè napoletano.

Nel porgerlo a Gattuso finge di versarglielo addosso, ma la tazzina è vuota. Esilarante la reazione dello stesso tecnico azzurro che inizialmente si preoccupa per i danni che avrebbe potuto causare il caffè e poi finge di colpire il cameriere mostrando anche un grande sorriso. Tutto questo alla vigilia della partenza per Milano, dove stasera i Ringhio boys tenteranno lo sgambetto all'Inter, dopo quelli a Lazio (nel turno precedente di Coppa Italia) e Juventus. Poi quel brutto ko al San Paolo con il Lecce, dove ai partenopei manca però un rigore nel finale, quello che poteva essere del 3-3.

Stasera la sfida all'Inter di Conte a San Siro, per Rino una sorta di derby, visti i suoi tarscorsi milanisti da giocatore (prima) e allenatore poi. Con un precedente che sorride all'attuale tecnico napoletano, il derby natalizio nel 2017 di Coppa Italia vinto 1-0 ai supplementari (gol di Cutrone) ai danni dei nerazzurri targati Spalletti.

Gattuso sta pensando all'undici anti-Inter: Manolas e Mertens potrebbero scendere in campo dal primo minuto, dato che hanno riposato domenica in campionato. Un Napoli che potrebbe giocare con il tridente, lì davanti: oltre a Mertens, appunto, Insigne e Callejon

La vittoria della Coppa Italia potrebbe salvare una stagione fin qui maledetta e sfortunata, ma ci sono ancora tante partite per invertire la rotta. Vedremo.

